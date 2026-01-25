Сергій Разумовський

У 23-му турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль на виїзді несподівано поступився Борнмуту.

Команда Андоні Іраоли вже створювала проблеми Челсі та Арсеналу, а червоні сподівався уникнути подібної долі. Проте гості знову не продемонстрували ні переконливої гри, ні стабільності, через що розмови про майбутнє нідерландського тренера лише посилилися.

Після обережного початку господарі несподівано додали в середині першого тайму. Спершу Скотт асистував Еванілсону після помилки ван Дейка, а згодом Хіменес подвоїв перевагу Борнмута, скориставшись ще одним закиданням за спину обороні. До того ж Ліверпуль втратив через травму Джо Гомеса. Втім, наприкінці тайму ван Дейк частково виправився, замкнувши подачу з кутового та залишивши команді шанси.

Після перерви Борнмут більше захищався, але довго стримував тиск. На 80-й хвилині Собослаї ударом під дальню стійку зрівняв рахунок, однак у компенсований час господарі вирвали перемогу – Адлі після дальнього ауту проштовхнув м’яч у сітку.

Ліверпуль залишився з 36 очками та ризикує пропустити до зони Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед (35) і Челсі (34).

АПЛ, 23-й тур

Борнмут – Ліверпуль 3:2

Голи: Еванілсон, 27, Хіменес, 33, Адлі, 90+5 – ван Дейк, 45+1, Собослаї, 80

Борнмут: Петрович, Сміт, Гілл, Сенесі, Трюффер, Скотт, Кук, Хіменес (Тот, 85), Крупі (Крісті, 67), Адлі, Еванілсон (Унал, 90+3).

Ліверпуль: Аліссон, Фрімпонг (Екітіке, 59), Гомес (Ендо, 35), ван Дейк, Керкез (Робертсон, 46), Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 59), Собослаї, Вірц, Салах, Гакпо (Нгумоа, 75).

Попередження: Крупі – Гравенберх