Павло Василенко

Колишній нападник Ігор Протті повідомив у соціальних мережах, що бореться із серйозною хворобою. 57-річний італієць опублікував фотографію з лікарняного ліжка із зворушливим підписом.

«На жаль, трохи більше місяця тому я дізнався, що маю небажаний гість. Це дуже складний матч, я чудово знаю, що його можна виграти чи програти, але я зроблю все, що в моїх силах».

Протті розповів, що минулого тижня йому зробили першу операцію, і найближчими днями він почне лікування, «щоб спробувати покращити ситуацію» та провести ще одну операцію за кілька місяців. Колишній нападник підкреслив ключову роль сім'ї, але також і дух змагань, який не втратив навіть через двадцять років після закінчення його кар'єри.

«Так само, як на полі я відчував себе частиною великої спільноти, сьогодні я відчуваю близькість усіх друзів та вболівальників, які мене любили», – додав Протті.

Нападник, який починав у Ріміні, сяяв у Ліворно з 1985 по 1988 рік.

Після виступів за Альцано та Мессіну Протті став найкращим бомбардиром Серії А у сезоні 1995/96, забивши 24 голи у 35 матчах, захищаючи кольори Барі.

Влітку 1996 року Протті перейшов до Лаціо, після чого виступав за Наполі та Реджану.

Нападник, який забив 48 голів у Серії А та 100 у Серії B, завершив кар'єру у 2005 році у Ліворно, клубі, який він представляв з 2000 року.