Альварес – про конфлікт з Мессі: «Я завжди буду захищати свою країну»
Колишній тренер «Реала»: «Мессі завжди вів свої команди вперед»
Тренер вважає аргентинця кращим
Колишній тренер «Реала» і збірної Іспанії Вісенте дель Боске вважає Mundo Deportivo Ліонеля Мессі кращим гравцем за своє життя.
«Мессі – кращий гравець з тих, яких я коли-небудь бачив. Все завдяки стабільності і якостям.
Він провів кілька фантастичних сезонів і завжди вів свою команду вперед».
Мессі привів до перемоги збірну Аргентина на ЧС-2022.
Повідомлялося, що він продовжить контракт з ПСЖ.
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