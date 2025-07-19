Колишній тренер Шахтаря пояснив, як Туран перебудовує команду під себе
Ідея тренера простежується одразу в перших іграх
близько 10 годин тому
Ексгравець і тренер Шахтаря Валерій Кривенцов підбив підсумки матчу-відповіді 1 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Ільвеса (0:0). Його слова наводить Sport.ua.
Те, що команда старалася і хотіла забити, це було видно неозброєним оком. «Гірники» награли на три-чотири забиті м'ячі.
Видно, що Арда Туран не дає підопічним спуску, він тримає всіх у тонусі, для нього немає авторитетів. А з огляду на те, що всі хочуть грати, то футболісти щосили доводитимуть свою спроможність перед наставником. Тут уся справа в психології. Як би там не було, але тренеру непросто налаштувати команду на гру після такої великої перемоги. Упевнений, що проти Бешикташа все буде по-іншому. Там ціна однієї помилки може бути катастрофічною, - розповів Кривенцов.
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