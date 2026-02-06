Сергій Разумовський

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека уточнив терміни, коли український нападник Роман Яремчук почне працювати з командою після оформлення переходу. За словами наставника, форвард має приєднатися до колективу вже наступного тижня.

Роман Яремчук приєднається до команди наступного тижня, повідомив Фонсека. Таким чином, українець не встигне підготуватися до найближчої гри Ліона в чемпіонаті Франції — матчу 21-го туру Ліги 1 проти Нанта, який запланований на 7 лютого. Цікаво, що Яремчук уже грав проти Паулу Фонсеки, в листопаді 2016 року Шахтар мінімально здолав Олександрію (2:1), а форвард забив єдиний м'яч «містян».

Нагадаємо, Ліон офіційно оголосив про підписання Яремчука 2 лютого. Французький клуб орендував 30-річного форварда з опцією викупу, тож у разі успішного виступу та відповідності очікуванням Ліон зможе оформити повноцінний трансфер після завершення орендного періоду.

Першу половину сезону Яремчук провів у складі Олімпіакоса. Востаннє він виходив на поле 24 січня — у матчі 18-го туру чемпіонату Греції проти Волоса, який завершився перемогою його команди з рахунком 1:0. Тоді українець з’явився у грі на 64-й хвилині та дограв зустріч до фінального свистка.

Також наприкінці січня 2026 року грецькі медіа повідомляли, що Яремчук не потрапив до заявки Олімпіакоса на поєдинок проти Аякса у Лізі чемпіонів через проблему з ногою. Очікується, що найближчими днями стане зрозуміло, у якому стані нападник прибуде до Ліона та коли зможе повноцінно включитися в тренувальний процес.

Раніше Ліон показав перший день Яремчука в новому клубі.