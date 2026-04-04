Колишній тренер збірної Німеччини може очолити команду-учасницю ЧС-2026
Перші перемовини між обома сторонами пройшли позитивно
1 день тому
Футбольна асоціація Гани (GFA) офіційно розпочала переговори з колишнім головним тренером збірної Німеччини Йоахімом Льовом щодо вакантної посади тренера національної команди. Про це повідомляє GHANAsoccernet.
Нагадаємо, що 31 березня GFA оголосила про припинення співпраці з Отто Аддо.
Джерела, близькі до переговорів, повідомляють, що перші перемовини між обома сторонами пройшли позитивно, а Льов висловив щирий інтерес до цієї посади.
66-річний німець наразі оцінює проєкт, включно з профілем збірної Гани, технічною структурою та довгостроковим баченням розвитку.
Повідомляється, що асоціація прагне якнайшвидше завершити призначення.
На груповому етапі чемпіонату світу-2026 Гана зустрінеться з Хорватією, Англією та Панамою.
Зазначимо, що під керівництвом Льова збірна Німеччини виграла чемпіонат світу у 2014 році.
