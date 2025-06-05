Колишнього гравця Арсенала засуджено до чотирьох років в'язниці

Павло Василенко

Англійський футболіст Джей Еммануель-Томас засуджений до чотирьох років ув'язнення. Про це повідомляє The Athletic. Колишній гравець Арсенала був причетний до спроби контрабанди марихуани на суму близько 534 000 євро.

Інцидент стався у вересні 2024 року у лондонському аеропорту Станстед. Він обрав свою дівчину та її подругу для контрабанди наркотиків, і поліція виявила близько 60 кілограмів забороненої речовини у чотирьох одиницях багажу.

Розслідування пов'язало футболіста зі злочином після перевірки його мобільних повідомлень. Вони просив обох жінок видалити розмови. Згідно зі свідченнями суду, жінки думали, що перевозять золото з Бангкока.

Після звинувачення його тодішній роботодавець, шотландський клуб Грінок Мортон, розірвав з ним стосунки. 34-річний нападник нарешті зізнався у злочині у травні. У суді у четвер він назвав фінансові проблеми та період без професійного контракту причинами цього катастрофічного рішення.