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Колишня надія «Динамо» покинув аравійський клуб

Голкіперу ще немає навіть 30
Футбол Українські легіонери
18:55
Колишня надія «Динамо» покинув аравійський клуб
Максим Коваль / Фото - Аль-Фатех

Голкіпер Максим Коваль покинув «Аль-Фатех». Про це українець повідомив у своєму Instagram.

Дякую за ці чудові 4 роки в Саудівській Аравії! Тут я знайшов багато друзів. Мені зараз важко це все писати. Просто скажу, що люблю вас та сумуватиму.

Коваль дебютував в УПЛ у 16 років за запорізький «Металург». Далі не зміг закріпитися в «Динамо» і віддавався в оренду «Говерлі», «Оденсе», «Депортиво» й «Аль-Фатеху». В 2019 році став повноцінним гравцем аравійського клубу.

У цій команді Ковалю вдалося заграти і провести понад 100 матчів.

Сергій Стаднюк
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Максим Коваль Аль Фатех

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