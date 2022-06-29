Колишня надія «Динамо» покинув аравійський клуб

Голкіперу ще немає навіть 30

Максим Коваль / Фото - Аль-Фатех

Голкіпер Максим Коваль покинув «Аль-Фатех». Про це українець повідомив у своєму Instagram.

Дякую за ці чудові 4 роки в Саудівській Аравії! Тут я знайшов багато друзів. Мені зараз важко це все писати. Просто скажу, що люблю вас та сумуватиму.

Коваль дебютував в УПЛ у 16 років за запорізький «Металург». Далі не зміг закріпитися в «Динамо» і віддавався в оренду «Говерлі», «Оденсе», «Депортиво» й «Аль-Фатеху». В 2019 році став повноцінним гравцем аравійського клубу.

У цій команді Ковалю вдалося заграти і провести понад 100 матчів.