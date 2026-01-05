Сергій Разумовський

У 17-му турі французької Ліги 1 Нант на виїзді сенсаційно здолав Марсель.

Перший матч 2026 року Нант провів максимально впевнено. Ще на старті гри гості діяли активніше, а згодом повністю взяли контроль над подіями, скориставшись чисельною перевагою та власною організованістю в усіх лініях.

Ключовим моментом зустрічі стали вилучення у складі господарів. Уже на 25-й хвилині Вермеерен грубо зіграв проти Лопеса та справедливо отримав червону картку. Спроба Роберто Де Дзербі перебудувати гру не спрацювала: Надір, який вийшов на заміну, примудрився за три хвилини заробити два «гірчичники» і залишив Марсель удев’ятьох. Саме в цей період Нант повністю перехопив ініціативу та почав створювати момент за моментом.

Рахунок відкрив Фаб’єн Сентонз, який продовжив свою результативну серію, вдало зігравши на добиванні після удару Абліна. А наприкінці матчу саме Аблін заробив пенальті, який холоднокровно реалізував Ремі Кабелля. Перемога стала логічним підсумком повної переваги Нанта й дозволила команді Ахмеда Кантарі завершити перше коло чемпіонату на позитивній ноті, додавши впевненості перед другою частиною сезону.

Нант набрав 14 очок і лише піднявся до зони перехідних матчів. Марсель (32) вже практично втратив шанси у боротьбі за чемпіонство з Лансом (40) і ПСЖ (39).

Ліга 1, 17-й тур

Марсель – Нант 0:2

Голи: Сантонз, 31, Кабелля, 88 (пен.)

Марсель: Рульї, Медіна (Мурільо, 46), Іган-Райлі (Траоре, 73), Павар, Емерсон, Гейб'єрг, Вермерен, Веа, Пайшао (Надір, 32), Грінвуд (Гуїрі, 73), Обамеянг (О'Райлі, 61)

Нант: Лопеш, Мачадо, Коцца, Таті, Ам'ян, Сантонз (Дукуре, 46), Аблін, Мванга (Лепенан, 63), Коклен (Леру, 58), Ассумані (Кабелла, 58), Ель-Арабі (Гірассі, 82)

Попередження: Надір – Мванга, Ассумані, Гірассі

Вилучення: Вермерен, 26, Надір, 56 (друга ЖК)