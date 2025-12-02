Сергій Разумовський

В 1/8 фіналу Кубка Німеччини Лейпциг на своєму полі приймав Магдебург із другої Бундесліги й упевнено здобув путівку до наступного раунду.

Гості, однак, першими вийшли вперед: уже на 11-й хвилині Ньяка реалізував пенальті, змусивши фаворита відіграватися. «Бики» швидко перехопили ініціативу та відповіли двома голами ще до перерви. На Нуса відновив рівновагу, а у середині тайму Баумгартнер точним ударом уперше вивів господарів уперед – 2:1.

Після перерви Лейпциг продовжив контролювати гру й остаточно зняв питання щодо переможця на 54-й хвилині, коли австрієць оформив дубль, зробивши рахунок 3:1. Магдебург намагався повернутися в гру, але різницю в класі команд було надто помітно. Серйозних загроз воротам господарів гості створювали рідко.

Уже в компенсований час фаворит міг зробити рахунок узагалі розгромним. Проте гол Максімовича на 91-й хвилині було скасовано через офсайд. Попри це, підсумкові 3:1 упевнено вивели Лейпциг далі.

До вашої уваги огляд матчу.

Лейпциг вийшов до чвертьфіналу Кубка Німеччини. Команда дізнається свого суперника після жеребкування.

Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

РБ Лейпциг – Магдебург 3:1

Голи: Нуса, 19, Баумгартнер, 29, 54 – Ньяка, 11 (пен.)

Лейпциг: Вандевордт, Раум, Люкеба, Орбан, Клостерманн (Неделкович, 46), Банзузі (Шлагер, 46), Зайвальд, Нуса (Фінкгрефе, 82), Баумгартнер (Максимович, 88), Діоманде (Гоміс, 66), Гардер

Магдебург: Райманн, Мюллер, Матісен (Гешвілль, 46), Мусонда (Діавара, 82), Нолленбергер, Міхель, Ньяка, Пеш (Бокхорн, 59), Ульріх (Гріб, 71), Атік, Жуковскі (Бройніг, 59)

Попередження: Банзузі – Матісен, Міхель, Мюллер