Сергій Разумовський

У 24-му турі англійської Прем’єр-ліги Сандерленд увечері, 2 лютого, впевнено розібрався з Бернлі 3:0 і продовжив свою домашню безпрограшну серію, знову зробивши Стедіум оф Лайт складним випробуванням для гостей. Порівняно з попереднім матчем проти Вест Гема в основі господарів з’явилися Хабіб Діарра та Чемсдін Талбі, тоді як Бернлі після нічиєї з Тоттенгемом випустив із перших хвилин Лайла Фостера і Лукаса Піреса. За відсутності Граніта Джаки капітаном знову став Трай Гюм, який активно підключався до атак, але загальний контроль на старті був за Сандерлендом.

Ключові події першого тайму були пов’язані з Діаррою, для якого це став перший вихід у старті після повернення з Кубка африканських націй у складі Сенегалу. Уже на 9-й хвилині він відкрив рахунок – після витонченої передачі п’ятою від Браяна Броббі півзахисник пробив, м’яч зачепив Акселя Туанзебе й став недосяжним для Мартіна Дубравки. Після гола господарі лише додали: флангами загострювали Норді Мукиєле й Талбі, а Енцо Ле Фе пробував підключати дальні удари. Другий м’яч став логічним продовженням тиску – простріл Мукіеле після рикошету опинився в зоні Діарри, і той до перерви оформив дубль, забивши свій перший гол за клуб від моменту літнього переходу.

Після відпочинку Бернлі спробував оживити гру в атаці, однак епізоди за участю Джейдона Ентоні та Максима Естеве не перетворилися на реальні загрози. Натомість ближчим до третього гола залишався Сандерленд: Броббі та Мукиєле змарнували хорошу нагоду, але на 72-й хвилині все вирішив Талбі – змістився до лінії штрафного і завдав розкішного удару у верхній кут, після якого м’яч від поперечини залетів у сітку. Кінцівку господарі провели спокійно та під контролем, Дубравка відбив кілька ударів Вілсона Ісідора, але врятувати матч гості вже не могли.

Перемога продовжила домашню безпрограшну серію Сандерленда до 12 ігор і підняла команду на восьме місце з 36 очками, тоді як Бернлі не виграє вже 15 матчів чемпіонату і залишається передостаннім (15).

АПЛ, 24-й тур

Сандерленд – Бернлі 3:0

Голи: Туанзебе, 9 (автогол), Діарра, 32, Талбі, 72

Сандерленд: Руфс, Мукіеле, Баллард, Альдерете (ОʼНін, 86), Мандава, Діарра (Геертрейда, 80), Садікі, Гʼюм, Ле Фе, Талбі (Мандл, 80), Броббі (Ісідор, 80)

Бернлі: Дубравка, Гамфріс, Естев, Туанзебе (Лоран, 46), Вокер, Угочукву, Флорентіно (Флеммінг, 63), Пірес, Едвардс (Чауна, 69), Ентоні (Бруун Ларсен, 80), Фостер (Броя, 63)

Попередження: Гʼюм, 79 – Угочукву, 45, Дубравка, 67, Ентоні, 70, Вокер, 90+1