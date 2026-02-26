Сергій Разумовський

У матчі-відповіді стикового раунду плейоф Ліги Європи Ноттінгем Форест на своєму полі здолав Фенербахче за сумою двох матчів і вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, хоча в матчі-відповіді на Сіті Граунд поступився 1:2. Завдяки великій перевазі, здобутій у першій грі, англійці втримали потрібний загальний рахунок 4:2, але цього вечора змусили своїх уболівальників серйозно понервувати.

Початок зустрічі вийшов нервовим для господарів, а на 22-й хвилині інтрига у протистоянні ожила по-справжньому – Фенербахче провів швидку контратаку, Шеріф віддав передачу, а Актуркоглу відзначився п’ятим голом у турнірі. Після цього «лісники» помітно збилися з ритму: у захисті з’явилася метушня, почалися необов’язкові втрати, і турецька команда була близькою до ще одного взяття воріт до перерви. Від більшого господарів урятував голкіпер Ортега, який кілька разів виручив, зокрема після гострого моменту Шеріфа в компенсований час.

Другий тайм стартував для Форест із нового удару – вже на 47-й хвилині Кунья привіз пенальті, який реалізував Актюркоглу, оформивши дубль і довівши загальний рахунок до небезпечних 3:2. На трибунах відчувалася паніка, а ситуацію ускладнило ще й ушкодження Ортеги, який, утім, зумів продовжити матч. Розуміючи, що команда втратила контроль, Вітор Перейра відреагував замінами, випустивши Айну, Сангаре та Гадсона-Одої – і саме ці перестановки спрацювали.

На 68-й хвилині джокери організували рятівний гол: Айна виконав точну подачу, а Гадсон-Одої пробив у дотик повз Четіна, забивши свій перший єврокубковий м’яч у сезоні. Наприкінці зустрічі Ноттінгем Форест мав нагоди уникнути поразки в матчі-відповіді, але Ігор Жезус і Гатчінсон не реалізували виходи сам на сам. Фенербахче боровся до останнього, проте під завершення поєдинку гостям банально забракло сил – у підсумку англійці зберегли перевагу за сумою двох зустрічей і пройшли далі.

Ліга Європи. Стиковий раунд плейоф, матч-відповідь

Ноттінгем Форест – Фенербахче 1:2

Голи: Гадсон-Одої, 68 – Актюркоглу, 22, 48 (пен.)

Ноттінгем Форест: Ортега, Гатчінсон, Жаїр, Мурілло (Айна, 46), Морату, Вільямс, Домінгес, Єйтс (Сангаре, 46), Андерсон, Макеті (Гадсон-Одої, 46), Лукка (Ігор Жезус, 46)

Фенербахче: Четін, Мюлдюр, Демір, Браун, Айдін (Асенсіо, 63), Гендузі, Юксек, Канте, Нене (Семеду, 46), Яхія Шеріф, Актюркоглу

Попередження: Лукка (40)