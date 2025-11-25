У першому матчі програми понеділка 12-го туру Серії А Торіно приймав Комо і зазнав розгромної поразки на власному полі — 1:5.

Перший гол забив Джейден Аддай на 37-й хвилині після швидкої атаки гостей. Перед перервою пенальті за гру рукою реалізував Нікола Влашич — 1:1. У другому таймі Аддай оформив дубль дальнім ударом на 52-й хвилині, Хакобо Рамон збільшив перевагу Комо ударом головою на 71-й, а Ніколас Пас зробив рахунок розгромним на 76-й. У кінцівці матчу Мартін Батуріна довів результат до 1:5.

Комо піднявся на шосту позицію в турнірній таблиці, потіснивши Ювентус, тоді як Торіно знаходиться на 11-му місці.

24 листопада. 19:30. Турин. Стадіо Олімпіко

Торіно – Комо 1:5 (Влашич 45 пен - Аддай 37, 52, Рамон 71, Пас 76, Батуріна 86)

У іншому матчі туру Сассуоло приймав Пізу, і зустріч завершилася бойовою нічиєю 2:2.

Вже на четвертій хвилині пенальті реалізував М’Бала Нзола, проте швидко Неманья Матич зрівняв рахунок ударом з льоту. На 81-й хвилині Хенрік Мейстер вивів гостей вперед після контратаки. Однак за лічені секунди до фінального свистка Крістіан Торстведт забив гол з льоту і встановив остаточний рахунок — 2:2.

Піза ділить четверте місце з кінця турнірної таблиці, Сассуоло посідає дев’яту сходинку.

24 листопада. 21:45. Реджо-Емілія. Стадіо Мапеї - Чітта дель Тріколоре

Сассуоло – Піза 2:2 (Матич 6, Торстведт 90+5 - Нзола 4 пен, Мейстер 81)