Головний тренер Баварії Венсан Компані висловився після поразки від ПСЖ із рахунком 0:2 у чвертьфіналі клубного чемпіонату світу, а також прокоментував епізод з травмою Джамала Мусіали.

«Травма Мусіали – це було емоційно. Звісно, це не виглядало добре. Сподіваюся, все не надто серйозно, хоча й страшно на погляд. Бажаю йому якнайкращого відновлення.

Я не з тих, хто на це скаржиться. Це факт – і це сталося. Але наша боротьба полягає в тому, щоб ще до початку сезону зробити все, аби цього не повторилося. Потрібно залишатися спокійними й об’єктивними. Чесно кажучи, тут ще й удача потрібна. З травмою Мусіали ми нічого не могли вдіяти. Ви можете контролювати все, але таке трапляється.

Завтра ми повертаємося додому, а потім – тритижнева відпустка. Передсезонка розпочнеться не раніше ніж за три тижні. Хлопцям потрібно перезавантажитися й трохи дистанціюватися, щоби зробити наступний крок.

Я рідко буваю настільки злим під час перерви. І це не на гравців – я розумію, що в житті є речі важливіші. Але для цих хлопців футбол – це все їхнє життя. Хтось, як Джамал, живе цим. Він щойно повернувся після травми – і тепер це. Почуваєшся безсилим. У мене досі кипить кров – не через результат, бо це футбол, а через те, що це сталося з людиною, яка так сильно любить гру».