Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував результат матчу 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу, у якому його команда обіграла бразильський Фламенго з рахунком 4:2.

Фахівець зазначив, що задоволений виступом своїх підопічних, особливо в атакуючій фазі, де команда продемонструвала високий рівень організації та реалізації моментів. За його словами, гра була непростою, але Баварія впоралася із завданням і заслужено вийшла у наступну стадію турніру.

«Емоції були присутні. Ми дуже добре розпочали, високо пресингували й досягли успіху. Фламенго – команда, яка могла б бути топовою і в Європі. Вони довго залишалися у грі. Ми зробили багато правильно, і тепер ми в наступному раунді.

Завжди потрібно враховувати умови. Уже після 20-ї хвилини я замислився, чи зможемо ми витримати такий темп усі 90 хвилин. Команда знайшла правильний ритм. Важливо залишатися загрозою протягом усього матчу проти таких суперників – і ми це зробили. Тоді ти завжди зберігаєш баланс у грі.

Ми знаємо ПСЖ, ми вже грали проти них цього сезону. Спочатку ми аналізували Фламенго, тепер будемо аналізувати ПСЖ», – сказав Компані для пресслужби Баварії.