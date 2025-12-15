Сергій Разумовський

У 16-му турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал у непростому виїзному матчі вольову перемогу над Депортиво Алавес.

Вже в першому таймі мадридці вийшли вперед завдяки точному удару Кіліана Мбаппе на 24-й хвилині, який реалізував одну з атак гостей і дав «впершковим» певний комфорт у грі. Однак після перерви господарі додали в активності й зуміли зрівняти рахунок: на 69-й хвилині Вісенте забив у ворота Реала, повернувши інтригу в матч.

Мадридці оперативно відреагували на пропущений м’яч і не дозволили грі піти не за їхнім сценарієм. Родріго знову вивів гостей уперед, встановивши остаточний рахунок 2:1 на їх користь. Український голкіпер Реала Андрій Лунін цей матч розпочав і завершив на лаві запасних, не взявши участі в грі.

Реал набрав 39 очок у турнірній таблиці й залишився позаду Барселони на чотири бали. Алавес з 18 пунктами – 12-й.

Ла Ліга, 16-й тур

Депортиво Алавес – Реал Мадрид 1:2

Голи: Вісенте, 69 – Мбаппе, 24, Родріго, 76

Алавес: Сівера, Хонні, Теналья, Пачеко, Парада (Юсі 89), Ібаньєс (Мартінес 68), Бланко, Калебе (Вісенте 68), Суарес (Гевара 83), Реббаш (Аленья 68), Бойє

Реал: Куртуа, Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Вальдепеньяс (Хейсен 78), Гюлер (Гонсало 78), Чуамені, Беллінгем, Родріго (Браїм 83), Вінісіус (Мастантуоно 89), Мбаппе

Попередження: Парада 6, Гевара 90+3 – Вінісіус 80

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Алавес – Реал.