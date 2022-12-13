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Конте близький до продовження контракту з «Тоттенхемом»

Переговори пройдуть найближчим часом
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
13 грудня 21:28
Конте близький до продовження контракту з «Тоттенхемом»

«Тоттенхем» близький до продовження контракту з тренером Антоніо Конте.

Нинішня угода закінчується в кінці сезону. Обидві сторони поки не поспішають підписувати контракт.

Італієць поставив умови, що залишиться в команді лише при гарантії підсилення в січні і влітку. Переговори пройдуть найближчим часом, повідомляє The Athletic.

На Конте вже має вигляд «Ювентус», але там змінилося керівництво.

Він очолив «Шпори» в 2021-му році і зумів в минулому сезоні завершити його в зоні Ліги чемпіонів.

Андрій Усмонов
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Тоттенхем Антоніо Конте

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