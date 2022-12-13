«Тоттенхем» знову хоче підписала Траоре
Конте близький до продовження контракту з «Тоттенхемом»
Переговори пройдуть найближчим часом
13 грудня 21:28
«Тоттенхем» близький до продовження контракту з тренером Антоніо Конте.
Нинішня угода закінчується в кінці сезону. Обидві сторони поки не поспішають підписувати контракт.
Італієць поставив умови, що залишиться в команді лише при гарантії підсилення в січні і влітку. Переговори пройдуть найближчим часом, повідомляє The Athletic.
На Конте вже має вигляд «Ювентус», але там змінилося керівництво.
Він очолив «Шпори» в 2021-му році і зумів в минулому сезоні завершити його в зоні Ліги чемпіонів.
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