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Кополовець: «Нехай «Шахтар» живе в шкурі звичайної команди. Подивимося, на що вони здатні»

Легіонери залишають донецький клуб
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:39
Кополовець: «Нехай «Шахтар» живе в шкурі звичайної команди. Подивимося, на що вони здатні»

Колишній футболіст «Карпат» Михайло Коповец висловився про те, яким буде «Шахтар» після відходу легіонерів.

- Легіонери масово залишають УПЛ. «Шахтар» більше залежить від іноземних футболістів, ніж «Динамо». Кияни - фаворити в боротьбі за чемпіонство?

- Нехай «Шахтар» поживе в шкурі звичайної команди, подивимося, на що здатний. Більшість команд грає за рахунок українських футболістів. А «Шахтар» зараз підрівняється під інші команди. Подивимося, як він буде грати.

Коли є мільярди грошей, то так, звичайно, легше грати в футбол. Це як «БМВ» з жигулем на автобані, коли будь-які футболісти, на будь-який смак, за будь-які гроші. А зараз подивимося, як «Шахтар» буде виглядати. Я не кажу, що він буде погано грати, але легіонери - це завжди була серйозна сила «гірників».


Раніше стало відомо, що «Піза» хоче запропонувати роботу головному тренеру «Шахтаря» Роберто Де Дзербі.

Джерело: FanDay Петро Приходько
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Михайло Коповец Шахтар Донецьк

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