Ще один екс-тренер «Шахтаря» претендує посаду наставника Португалії
Корнієнко: «Моя травма – найгірша, яка тільки може бути у футболіста»
Захисник проведе поза футболом понад шість місяців
14 грудня 20:28
Захисник « Шахтаря » Віктор Корнієнко зізнався прес-службі клубу, Що не хоче згадувати день, коли отримав травму коліна.
«Це неприємний футбольний момент, коли тобі потрібно багато часу на відновлення. Моя травма – найгірша, яка тільки може бути у футболіста.
Не хочеться згадувати цей день. Ті мої емоції, крики, болі. Нікому не хочеться побажати такого.
Я відразу зрозумів, що це щось серйозне. Такий різкої болю у мене ніколи не було в житті. Відчув, що коліно немов перевернулося».
Він пропускає більше шести місяців через травму.
Ймовірно, в нинішньому сезоні захисник не зіграє.
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