Корнієнко: «Моя травма – найгірша, яка тільки може бути у футболіста»

Захисник « Шахтаря » Віктор Корнієнко зізнався прес-службі клубу, Що не хоче згадувати день, коли отримав травму коліна.

Не хочеться згадувати цей день. Ті мої емоції, крики, болі. Нікому не хочеться побажати такого.

Я відразу зрозумів, що це щось серйозне. Такий різкої болю у мене ніколи не було в житті. Відчув, що коліно немов перевернулося».