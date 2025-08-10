Павло Василенко

Бетіс стикається з передсезонним викликом. Іско не зможе допомогти команді Мануеля Пеллегріні найближчими тижнями.

Атакувальний півзахисник приєднався до Бетіса у липні 2023 року. Клуб підписав колишню зірку мадридського Реала на правах вільного агента.

Іспанець став лідером Бетіса. Він вже зіграв за клуб 69 матчів, забивши 21 гол і зробивши 18 результативних передач. Іско є капітаном команди.

У суботу Бетіс програв Малазі з рахунком 1:3 у товариському матчі. Результат не став найгіршою новиною для андалузької команди. Іско отримав травму в першому таймі.

Травма серйозна. 33-річний гравець буде поза грою приблизно три місяці. Інсайдер Фабріціо Романо сказав, що клуб зараз розглядає можливість зміни своєї ринкової стратегії. Можливо, фіналісти Ліги конференцій вирішать підписати півзахисника.

Бетіс розпочне свій сезон 18 серпня виїзним матчем проти Ельче у своєму першому матчі Ла Ліги.