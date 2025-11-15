Сергій Разумовський

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Швейцарії вдома розгромила Швецію.

Емболо відкрив рахунок на 13-й хвилині, але Нюгрен через 20 його зрівняв. Після перерви Джака з пенальті знову вивів господарів уперед, Ндоє закріпив перевагу, а Манзамбі поставив крапку, відправився Ісака, Дьокереша і компанію відпочивати влітку 2026 року.

Збірна Косово на виїзді несподівано здолала Словенію. Уже на 6-й хвилині Асллані відкрив рахунок, а майже одразу після перерви господарі залишилися вдесятьох після вилучення Стояновича.

За нетривалий час чисельна перевага гостей вилилася у другий гол — автогол Карнічника на 64-й хвилині. У складі Словенії на заміну вийшов колишній вінгер Динамо Вербич; у Косова зі свіжих сил з’явився гравець ЛНЗ Яшарі, тоді як футболіст Колоса Краснічі залишився в запасі.

Швейцарія набрала 13 очок і щоб втратити пряму путівку на Мундіаль з групи B, має програти Косово (10) в шість м’ячів у останньому турі. Словенія (3) та Швеція (1) остаточно втратили всі шанси на плей-оф відбору.

Чемпіонат світу-2026. Європейська кваліфікація, група B

Швейцарія – Швеція 4:1

Голи: Емболо, 13, Джака, 60 (пен.), Ндоє, 75, Манзамбі, 90+4 – Нюгрен, 33

Швейцарія: Кобель, Родрігес (Мухайм, 70), Аканджи, Ельведі, Відмер, Джака, Ебішер, Ндоє (Зекірі, 89), Рідер (Соу, 70), Варгас (Фасснахт, 86), Емболо (Манзамбі, 85)

Швеція: Юганссон, Свенссон, Гін, Лагербільке, Гольм (Гудмундссон, 50), Еланга (Форсберг, 78), Айярі (Зенелі, 63), Карлстрем, Бернгардссон (Лідберг, 78), Сванберг (Ісак, 62), Нюгрен

Попередження: Ндоє (36) – Аярі (18), Карлстрем (51), Юханссон (58), Форсберг (90+2)

Словенія – Косово 0:2

Голи: Асллані, 6, Карнічнік, 64 (автогол)

Словенія: Облак, Янжа (Стоянович, 46), Дркушич, Бійол, Брекало, Карнічнік, Елснік, Хорват (Вербич, 82), Станкович (Петрович, 46), Шпорар (Градішар, 66), Віпотнік (Штурм, 76)

Косово: Саїпі, Галлапені, Хайдарі, Ррахмані, Деллова, Муслія (Яшарі, 89), Реджбечай (Ходжа, 65), Авдуллаху, Войвода (Краснічі, 76), Мурічі (Рашіца, 89), Асллані (Ррахмані, 76)

Попередження: Стоянович (47), Штурм (81) – Деллова (74)

Вилучення: Стоянович (53)