Сергій Разумовський

У шостому турі загального етапу Ліги конференцій київське Динамо номінально вдома впевнено переграло вірменський Ноа.

Уже на 5-й хвилині кияни зазнали кадрової втрати. Тимчик залишив поле через травму, а замість нього вийшов Караваєв, однак це не збило господарів із ритму — на 27-й хвилині рахунок відкрив Кабаєв.

Після перерви Динамо знову відзначилося, забивши в кожному з таймів: на 50-й хвилині м’яч записав на свій рахунок 19-річний Пономаренко. Молодий форвард, таким чином, забив у трьох із чотирьох останніх матчів, що підкреслило його нинішню результативну форму й допомогло киянам спокійно довести гру до перемоги.

Динамо набрало шість очок і завершило виступи у Лізі конференцій на 27-й сходинці загального етапу.

Ліга конференцій. Загальний етап, шостий тур

Динамо – Ноа 2:0

Голи: Кабаєв, 27, Пономаренко, 50

Динамо: Нещерет, Тимчик (Караваєв 8), Захарченко, Михавко, Дубнічак, Піхальонок, Михайленко (Рубчинський 75), Шапаренко (Яцик 64), Волошин (Ярмоленко 75), Пономаренко, Кабаєв (Редушко 64)

Ноа: Чанчаревич, Сентіні, Сілва (Мурадян 66), Фернандеш Суалехе, Боак’є (Манвельян 88), Кастро Феррейра, Осіма, Торарінссон (Бріс 81), Яколіш (Гргич 66), Матеус Аіас (Аванесян 88), Мулахусейнович

Попередження: Кабаєв, 52, Михавко, 54, Пономаренко, 67 – Яколіш, 45+1, Мурадян, 70

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Динамо – Ноа.