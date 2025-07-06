Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач закликав ФІФА зробити висновки після Клубного чемпіонату світу, який проходить у США. За його словами, матчі турніру часто грають у денний час, коли надворі дуже спекотно. Це зручно для європейських телеглядачів, однак складно для футболістів.

Я був запропонував більш пізній час початку матчів на чемпіонаті світу – 2026. Фанати хочуть бачити захопливий і динамічний футбол. Коли занадто спекотно, показувати такий футбол складно.

У чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу Боруссія поступилася мадридському Реалу з рахунком 2:3. Матч стартував о 16:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом).

Чемпіонат світу 2026 року пройде влітку у США, Канаді та Мексиці та стане першим турніром, де зіграють 48 збірних замість 32. Очікується, що більшість матчів у США проводитимуть саме вдень, щоб трансляції зручно дивилися в Європі. Однак організатори вже отримали рекомендації медичних комісій ФІФА уникати найспекотніших годин, особливо у штатах півдня та заходу США.

Дортмундська Боруссія вилетіла з КЧС-2025, програвши у 1/4 фіналу Реалу (2:3).