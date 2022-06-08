Коваленко: «Херсон – це Україна, 100 відсотків»

Віктор Коваленко / Фото - Спеція

Півзахисник «Аталанти» Віктор Коваленко розповів в ефірі «Вацко on air» про побут своїх батьків під окупацією в Херсоні.

Як живуть батьки у Херсоні під окупацією? Тяжко. Окупація, грошей немає, хтось не працює, а все одно ціни зростають. Кожній людині важко.

Не знаю, що буде далі. Херсон – це Україна, 100%. Були повні вулиці людей, коли все почалося. І під танки лізли. Херсон – молодці.