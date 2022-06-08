Коваленко: «Я міг би розглядати можливість повернення в «Шахтар»
Коваленко: «Херсон – це Україна, 100 відсотків»
Хавбек «Аталанти» розповів про життя своїх батьків під окупацією
Віктор Коваленко / Фото - Спеція
Півзахисник «Аталанти» Віктор Коваленко розповів в ефірі «Вацко on air» про побут своїх батьків під окупацією в Херсоні.
Були думки, що треба їхати до України та вступати до армії. Потім думаєш, що ти ніколи не тримав у руках зброю. Думки такі завжди плаваючі. Ти не знаєш, як правильно тобі зробити.
Як живуть батьки у Херсоні під окупацією? Тяжко. Окупація, грошей немає, хтось не працює, а все одно ціни зростають. Кожній людині важко.
Не знаю, що буде далі. Херсон – це Україна, 100%. Були повні вулиці людей, коли все почалося. І під танки лізли. Херсон – молодці.
Раніше захисник збірної України Олександр Караваєв розповів, що відбувається з його родичами в окупованому Херсоні.
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