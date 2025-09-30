Коваленко підписав контракт з європейським клубом
Відомі деталі трудової угоди
близько 6 годин тому
Аріс з Лімасола оголосив про підписання контракту з українським 29-річним атакувальним півзахисником Віктором Коваленком, останнім клубом якого був Емполі.
Як повідомляє пресслужба кіпрського клубу, угоди з Коваленком підписана до літа 2027 року.
Зазначимо, що останнім клубом українця в другій частині минулого сезону був Емполі, за який він забив один гол у восьми матчах.
У липні цього року півзахисник покинув клуб й від того часу перебував у статусі вільного агента.
Коваленко є вихованцем Шахтаря за першу команду якого з 2015 по 2021 рр. відіграв 199 матчів (32 голи, 12 результативних передач);
З 2015 по 2021 рр. півзахисник провів 33 поєдинки за національну збірну України та зробив один асист.
Аріс після п’яти турів посідає третє місце у таблиці чемпіонату Кіпру, маючи 12 очок.