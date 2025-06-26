Засновник Руха Григорій Козловський висловився про вибір на користь Івана Федика, який вдруге очолив жовто-чорних. Його слова наводить пресслужба клубу.

Коли вперше ми призначили Івана Федика, то я казав, що це дуже талановитий молодий наставник і чи не єдиним його мінусом тоді була відсутність досвіду. Іван Зінонович має надзвичайний потенціал і я щиро вірю, що йому вдасться якнайкраще проявити себе у якості головного тренера першої команди, адже тепер у нього цей досвід є. Віталій Пономарьов і його штаб навчили важливим ігровим компонентам наших гравців і зробили великий внесок у розвиток клубу. Тепер Іван Федик поділиться із командою своїми баченням футболу та ігровими принципами і, думаю, Рух стане лише сильнішим, - розповів Козловський.

У період з 2020 року по 2021 рік Федик вже очолював першу команду жовто-чорних та вперше в історії вивів її до української Прем'єр-ліги.

Після цього фахівець виконував у клубі функції директора з футболу, а у сезоні 2024/25 очолював Рух-2, з яким посів друге місце у групі A Другої ліги.