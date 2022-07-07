Красніков: «Харків бомблять, тут футболу точно не буде»

Віце - президент «Металіста» Євген Красніков в шоу «Денисов тайм» висловився про можливу роботу в «Дніпрі-1».

Адже ви розумієте, Харків бомблять. Тут футболу точно не буде. Але «Металіст» є і буде сто відсотків. Клуб потрібно зберегти. Як ми це зробимо? Ну, це вже наші запитання. Ми приймемо рішення, яке буде вигідно в першу чергу харківським уболівальникам, «Металісту», «Дніпру» і його уболівальникам.

Якщо ми побачимо, що від нашого переходу всім буде користь – і «Дніпру», і «Металісту» – ми перейдемо. Якщо немає, то ... Поки йдуть переговори, тому більше ніяких коментарів дати не можу ».