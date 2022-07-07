Красніков: «Ярославський запевнив мене, що з «Металістом» все буде нормально»
Красніков: «Харків бомблять, тут футболу точно не буде»
Віце-президент «Металіста» хоче продовжити роботу в «Дніпрі-1»
Віце - президент «Металіста» Євген Красніков в шоу «Денисов тайм» висловився про можливу роботу в «Дніпрі-1».
«У нас є пропозиція, ми його розглядаємо. Зважимо все за і проти. Дійсно, у мене була розмова з Русолом. І у Кучера був. Ярославський про це знає, я в тісному контакті з ним.
Адже ви розумієте, Харків бомблять. Тут футболу точно не буде. Але «Металіст» є і буде сто відсотків. Клуб потрібно зберегти. Як ми це зробимо? Ну, це вже наші запитання. Ми приймемо рішення, яке буде вигідно в першу чергу харківським уболівальникам, «Металісту», «Дніпру» і його уболівальникам.
Якщо ми побачимо, що від нашого переходу всім буде користь – і «Дніпру», і «Металісту» – ми перейдемо. Якщо немає, то ... Поки йдуть переговори, тому більше ніяких коментарів дати не можу ».
Раніше стало відомо, що «Дніпро - 1» може дати притулок трьох головних легіонерів «Металіста».
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