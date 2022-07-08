Красніков: «Я не буду переконувати легіонерів переїжджати в Україну, дати гарантії з точки зору безпеки – неможливо»

Ракети рашистів можуть прилетіти в будь-яке місце

Віце - президент «Металіста» Євген Красніков в шоу «Денисов тайм» повідомив, що запрошувати легіонерів в Україну зараз дуже складно.

«У цій ситуації я кого - то переконувати або вмовляти точно не буду. Тут людина нехай вирішує сам. Якщо я буду говорити, що все добре... Ось сьогодні вночі в Харків прилетіло 6 ракет. Де гарантія, що вони не прилетять в Ужгород або Львів? Гарантій немає, тому переконувати кого - то не буду. Людина сама повинна вирішити, що готовий приїхати. Розмовляти буду з усіма, але гарантій давати не буду з точки зору безпеки ».

Раніше стало відомо, як Олександр Ярославський фінансує «Металіст» в умовах війни.