Сергій Разумовський

У 23-му турі української Прем'єр-ліги Кривбас і Зоря здобули важливі перемоги, які можуть суттєво вплинути на розташування команд у турнірній таблиці на фініші сезону.

Кривбас у виїзному поєдинку зумів обіграти Кудрівку з рахунком 2:1. Перший тайм залишився за гостями, які ще до перерви зуміли вийти вперед завдяки голу Парако на 33-й хвилині. Після відпочинку господарі намагалися врятуватися і ближче до завершення основного часу змогли відновити рівновагу. На 81-й хвилині Сторчоус забив м’яч, який подарував Кудрівці надію щонайменше на нічию.

Здавалося, що новачок елітного дивізіону зуміє втримати для себе позитивний результат, однак у кінцівці зустрічі Кривбас все ж вирвав перемогу. Героями гостей став Ярослав Шевченко, який на 88-й хвилині забив вирішальний м’яч і приніс своїй команді надзвичайно важливі три очки. Таким чином, криворізький клуб продемонстрував характер і до останнього боровся за максимум, що в підсумку принесло бажаний результат.

Ще в одному матчі туру Зоря на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського мінімально переграла Епіцентр. Долю цього поєдинку вирішив єдиний гол, забитий на 33-й хвилині. Автором результативного удару став Джордан, і саме цей м’яч приніс луганській команді перемогу. Попри спроби суперника змінити перебіг зустрічі, рахунок більше не змінювався, тож Зоря змогла спокійно довести матч до успішного завершення.

Завдяки перемозі Кривбас набрав 37 очок і скоротив відставання від Динамо до чотирьох балів, що додає інтриги в боротьбі за високі позиції. Зоря, у свою чергу, має 32 очки та посідає восьме місце. Епіцентр із 23 балами поки випереджає Кудрівку, яка має 21 очко, у боротьбі за уникнення перехідних матчів. При цьому луганський клуб ще має один поєдинок у запасі, що може дозволити йому покращити своє становище в таблиці.

УПЛ, 23-й тур

Кудрівка – Кривбас 1:2

Голи: Сторчоус, 81 – Парако, 33, Шевченко, 88

Кудрівка: Караващенко, Гусєв, Сердюк, Коллахуазо Вака, Мачелюк (Фарина, 64), Адеоє, Сторчоус, Нагнойний, Козак (Глущенко, 46), Овусу, Морозко (Світюха, 46; Пушкарьов, 80).

Кривбас: Кемкін, Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац (Дібанго, 69), Задерака (Мулик, 69), Араухо, Каменський (Шевченко, 59), Бар Лін, Парако, Мендоса.

Попередження: Овусу, 40, Гусєв, 73, Нагнойний, 84 – Каменський, 57, Вілівальд, 62, Бекавац, 66

Зоря – Епіцентр 1:0

Гол: Джордан, 33

Зоря: Турбаєвський, Пердута (Дришлюк, 46), Джордан, Ескінья, Жуніор Рейс, Кушнірешко, Малиш, Бах (Андушич, 46), Горбач (Задорожний, 90+1), Будківський, Слесар (Попара, 61)

Епіцентр: Білик, Климець, Ніл, Мороз, Лучкевич (Григоращук, 76), Запорожець (Маткевич, 65), Себеріо (Беженар, 86), Миронюк (Демченко, 76), Сіфуентес, Супряга (Ковалець, 65), Сидун

Попередження: Ескінья, 59 – Коч, 56, Лучкевич, 59