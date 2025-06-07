Сергій Стаднюк

Півзахисник Максим Луньов залишив Кривбас. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Хавбек приєднався до клубу в розпал дебютного сезону Кривбаса в українській Прем’єр-лізі сезону-2022/2023. Йому швидко вдалося завоювати місце у стартовому складі.

Протягом двох із половиною років у футболці криворіжців Луньов зіграв 54 матчі у всіх турнірах: 49 в УПЛ, 1 у Кубку, 2 в Лізі Європи та 2 в Лізі конференцій. У його активі — 5 забитих м’ячів і 1 асист. У сезоні 2024/2025 27-річний хавбек провів 20 ігор і відзначився результативною передачею.

Луньов є вихованцем нікопольського футболу та має досвід виступів за збірні України різного віку: U-18 (4 матчі, 1 гол), U-19 (5 матчів), U-21 (15 матчів). Після дебюту в дорослому футболі за Дніпро перебрався до Зорі, де від 2017 до 2019 року працював під керівництвом Юрія Вернидуба.

Нагадаємо, фахівець також залишив Кривбас у це міжсезоння.