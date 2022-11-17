«Кривбас» повідомив, що проведе два матчі УПЛ в Кривому Розі

«Кривбас» через свій сайт повідомив, що проведе два матчі УПЛ в Кривому Розі.

Дійсно, до цього довгоочікуваного події багато доклали зусиль. Але ми не будемо перераховувати всіх. Тільки скажімо про головні «винуватців» повернення додому – наших воїнів ЗСУ! Дякуємо вам, хлопці!»