Захисник «Кривбаса»: «У нас була деяка психологічна прірва»
«Кривбас» повідомив, що проведе два матчі УПЛ в Кривому Розі
Один з них – з «Дніпром-1»
17 листопада 13:10
«Кривбас» через свій сайт повідомив, що проведе два матчі УПЛ в Кривому Розі.
«Вчора був дійсно вирішальний день! Наші спільні зусилля досягли успіху і тепер ми можемо сказати, що нарешті-то цей день настав! «Кривбас» повертається додому.
Дійсно, до цього довгоочікуваного події багато доклали зусиль. Але ми не будемо перераховувати всіх. Тільки скажімо про головні «винуватців» повернення додому – наших воїнів ЗСУ! Дякуємо вам, хлопці!»
20 листопада команда зіграє з «Металістом-1925», а 28-го – проти «Дніпра-1».
«Кривбас» покинув зону вильоту після двох перемог поспіль.
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