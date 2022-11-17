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«Кривбас» повідомив, що проведе два матчі УПЛ в Кривому Розі

Один з них – з «Дніпром-1»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 листопада 13:10
«Кривбас» повідомив, що проведе два матчі УПЛ в Кривому Розі

«Кривбас» через свій сайт повідомив, що проведе два матчі УПЛ в Кривому Розі.

«Вчора був дійсно вирішальний день! Наші спільні зусилля досягли успіху і тепер ми можемо сказати, що нарешті-то цей день настав! «Кривбас» повертається додому.

Дійсно, до цього довгоочікуваного події багато доклали зусиль. Але ми не будемо перераховувати всіх. Тільки скажімо про головні «винуватців» повернення додому – наших воїнів ЗСУ! Дякуємо вам, хлопці!»


20 листопада команда зіграє з «Металістом-1925», а 28-го – проти «Дніпра-1».

«Кривбас» покинув зону вильоту після двох перемог поспіль.

Андрій Усмонов
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