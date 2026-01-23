Сергій Разумовський

У сьомому турі загального етапу Ліги Європи Вікторія Пльзень та Порту зіграли внічию, хоча господарі були дуже близькими до сенсаційної перемоги.

Вікторія швидко повела в рахунку: вже на 6-й хвилині Черв відкрив рахунок. Після цього гра стала жорсткішою. Ключові події першого тайму відбулися в компенсований час: Вікторія залишилася в меншості через вилучення Видри, одразу Порту мав шанс одразу зрівняти з пенальті, але Саму не реалізував 11-метровий.

У другому таймі гості тиснули, намагаючись використати чисельну перевагу. Після низки спроб гостей господарям майже вдалося втримати мінімальну перевагу, однак на 90-й хвилині Гюль забив вирішальний м’яч і врятував для Порту нічию – 1:1.

Порту набрав 14 очок і втратив шанс обійти Бетис (14) у боротьбі за вихід до 1/8 фіналу. Вікторія (11) закріпилася в зоні стиків.

Ліга Європи. Груповий етап, сьомий тур

Вікторія Пльзень – Порту 1:1

Голи: Черв, 6 – Гюль, 90

Вікторія: Віґеле, Суаре, Доскі, Шпаціл, Меміч, Вишинскі (Гавел, 60), Валента, Черв, Ладра, Кабонго (Аду, 34), Видра

Порту: Д. Кошта, Фернандеш (Варела, 71), Ківер, А. Кошта (Кошта, 56), Беднарек, Фрухольдт, Гомес (Гюль, 71), Росаріо, Мора (Вейга, 56), Саму, Саїнс (Пепе, 46)

Попередження: Доскі, 14, Аду, 72 – Беднарек, 70, Росаріо, 74, Ківер, 85

Вилучення: Видра, 45+4