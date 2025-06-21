На Євро-2025 в Словаччині (U-21) визначився перший півфіналіст в парі Португалія - Нідерланди. Матч в Жиліні завершився з рахунком 0:1.

Матч для кривдника збірної України складався за найгіршим сценарієм, коли всередині першого тайму ван Боммель примудрився заробити два попередження, залишивши Нідерланди в меншостіі.

Чисельна перевага розв'язала руки селесао, які в одному з епізодів отримали право на пенальті, однак Кенда у вирішальний момент схибив з позначки.

Нідерланди продемонстрували надійну гру в обороні, відпрацьовуючи за себе і за ван Боммеля, за що були винагороджені на 84-й хвилині, коли Поку вибіг на побачення з воротарем і забив гол, який вивів команду Міхаеля Райцигера до півфіналу.

Євро-2025. Чвертьфінал

Португалія U-21 - Нідерланди U-21 0:1

Гол: Поку, 84