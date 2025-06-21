Кривдник збірної України продерся до півфіналу молодіжного Євро-2025
Нідерланди в більшості здолали Португалію
6 хвилин тому
На Євро-2025 в Словаччині (U-21) визначився перший півфіналіст в парі Португалія - Нідерланди. Матч в Жиліні завершився з рахунком 0:1.
Матч для кривдника збірної України складався за найгіршим сценарієм, коли всередині першого тайму ван Боммель примудрився заробити два попередження, залишивши Нідерланди в меншостіі.
Чисельна перевага розв'язала руки селесао, які в одному з епізодів отримали право на пенальті, однак Кенда у вирішальний момент схибив з позначки.
Нідерланди продемонстрували надійну гру в обороні, відпрацьовуючи за себе і за ван Боммеля, за що були винагороджені на 84-й хвилині, коли Поку вибіг на побачення з воротарем і забив гол, який вивів команду Міхаеля Райцигера до півфіналу.
Євро-2025. Чвертьфінал
Португалія U-21 - Нідерланди U-21 0:1
Гол: Поку, 84
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