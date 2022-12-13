Форвард «Металіста 1925» оголосив, чому не реалізував вихід один на один з «Динамо»
Кривенцов: «Готовий очолити нову команду»
Тренер покинув «Металіст-1925»
13 грудня 17:28
Тренер Валерій Кривенцов повідомив, що покинув «Металіст-1925».
«Зараз я – в пошуку роботи. Готовий очолити нову команду, є величезне бажання працювати на тренерському терені. На жаль, поки серйозних пропозицій не було. З керівниками деяких вітчизняних клубів відбувся діалог, але до реальних кроків справа не дійшла. З « Металістом 1925 » припинили співпрацю з обопільної угоди, розійшлися нормально, цивілізовано. Після цього я вже відпочив, і готовий до нового виклику.
В даний час перебуваю в Києві. Стежив за матчами чемпіонату України, але груповий етап ЧС-2022 бачив мало – через зайнятість і відключення світла».
Крівенцов пішов з команди ще до закінчення першої половини сезону.
У команді його замінили Едмар і Олег Голодюк.
Коментарі 0