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Кривенцов: «Готовий очолити нову команду»

Тренер покинув «Металіст-1925»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13 грудня 17:28
Кривенцов: «Готовий очолити нову команду»

Тренер Валерій Кривенцов повідомив, що покинув «Металіст-1925».

«Зараз я – в пошуку роботи. Готовий очолити нову команду, є величезне бажання працювати на тренерському терені. На жаль, поки серйозних пропозицій не було. З керівниками деяких вітчизняних клубів відбувся діалог, але до реальних кроків справа не дійшла. З « Металістом 1925 » припинили співпрацю з обопільної угоди, розійшлися нормально, цивілізовано. Після цього я вже відпочив, і готовий до нового виклику.

В даний час перебуваю в Києві. Стежив за матчами чемпіонату України, але груповий етап ЧС-2022 бачив мало – через зайнятість і відключення світла».


Крівенцов пішов з команди ще до закінчення першої половини сезону.

У команді його замінили Едмар і Олег Голодюк.

Джерело: footboom Андрій Усмонов
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Металіст 1925 Валерій Кривенцов

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