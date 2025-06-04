Кучер повідомив, у якій команді гратиме Ракіцький у новому сезоні

Досвідчений гравець не планує завершувати кар’єру

1 день тому

Фото: ФК Чорноморець
Фото: ФК Чорноморець
Павло Василенко

Павло Василенко

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів про долю в одеській команді 35-річного центрального захисника Ярослава Ракіцького, після вильоту до Першої ліги.

«Я розмовляв з Ярославом з цього приводу. Він сказав, що не проти того, аби лишитися в Чорноморці та допомогти йому в Першій лізі», – сказав Кучер.

Ракіцький прийшов у Чорноморець у березні на правах вільного агента. Контракт захисника з одеським клубом чинний до 30 червня цього року.

Ракицький провів за одеську команду дев’ять матчів, у яких віддав одну результативну передачу.

Чорноморець фінішував на останньому, 16-му місці в турнірній таблиці УПЛ та вилетів у Першу лігу.

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ЧорноморецьНовини СпортуЧорноморецьЯрослав РакіцькийОлександр Кучер

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