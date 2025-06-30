Колишній захисник Лівого Берега Владислав Шаповал підписав контракт з Кудрівкою, повідомляє пресслужба клубу.

Свою професійну кар’єру він розпочав у Волині, після чого захищав кольори таких клубів, як Дніпро-1, Агробізнес, Чорноморець, Полісся та Лівий Берег. За цей час 30-річний футболіст продемонстрував надійність, стабільність і високу ігрову інтелігентність.

Основна позиція Владислава - центральний захисник, однак він також впевнено почувається на фланзі, граючи лівого оборонця.

Кудрівка в минулому сезоні стала четвертою в Чемпіонській групі Першої ліги. Клуб з Чернігівщини вперше в історії вийшов в УПЛ.