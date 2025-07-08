Захисник Челсі Марк Кукурелья висловився про півфінальний поєдинок Клубного чемпіонату світу-2025, в якому його команда зустрінеться з Флуміненсе.

«Ми подивилися кілька їхніх матчів. У них чудові гравці, вони дуже вмотивовані, і у них є Тіаго Сілва. Він — легенда футболу, гравець найвищого рівня. Він виступав лише за великі клуби.

Він написав мені перед матчем 1/4 фіналу: «Вперед, сподіваюся, побачимося через кілька днів». Я відповів: «Вперед!». Маємо можливість знову зіграти проти нього, і, сподіваюся, нам вдасться перемогти в цьому матчі та вийти до фіналу, як ми і плануємо.

Флуміненсе — команда дуже високого рівня. На цьому турнірі вони показали, чому дійшли до вирішальних стадій», — наводить слова Кукурельї Goal.com.