Доннарумма: «Куртуа - найкращий воротар Європи»
Куртуа грав у фіналі ЛЧ з травмою
Проте, голкіпер видав феноменальний матч
17:50
Воротар «Реала» Тібо Куртуа грав у фіналі Ліги чемпіонів з пошкодженням, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, бельгійський голкіпер не був готовий до фіналу на 100 %, лікарі діагностували у Куртуа проблеми з паховими кільцями. Проте, Куртуа заявив, що готовий грати проти «Ліверпуля» (1: 0).
Відзначимо, що в матчі з «Ліверпулем» Куртуа зробив 9 сейвів і приніс своїй команді трофей.
Крім того, голкіпера визнали кращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів.
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