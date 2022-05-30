Куртуа грав у фіналі ЛЧ з травмою

Проте, голкіпер видав феноменальний матч

Воротар «Реала» Тібо Куртуа грав у фіналі Ліги чемпіонів з пошкодженням, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, бельгійський голкіпер не був готовий до фіналу на 100 %, лікарі діагностували у Куртуа проблеми з паховими кільцями. Проте, Куртуа заявив, що готовий грати проти «Ліверпуля» (1: 0).

Відзначимо, що в матчі з «Ліверпулем» Куртуа зробив 9 сейвів і приніс своїй команді трофей.

Крім того, голкіпера визнали кращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів.