Куртуа: «Виліт з чемпіонату світу все ще приносить біль»

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа поділився емоціями в своєму Twitter від вильоту Бельгії з ЧС-2022.

Пройшов день, але виліт з чемпіонату світу все ще приносить біль, і буде потрібно якийсь час, перш ніж це почуття пройде.

Хочу подякувати своїм партнерам по команді, а особливо тренера Роберто Мартінеса за проведений разом час».