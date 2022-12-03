Сльози Лукаку. Як Анрі заспокоював форварда після вильоту Бельгії з ЧС-2022
Куртуа: «Виліт з чемпіонату світу все ще приносить біль»
Воротар сподівається виступити на наступному ЧС
Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа поділився емоціями в своєму Twitter від вильоту Бельгії з ЧС-2022.
«Ми приносимо вибачення всім уболівальникам, які завжди з нами. Чи можемо тільки обіцяти, що докладемо всіх зусиль і зробимо нову спробу. Спасибі вам за підтримку.
Пройшов день, але виліт з чемпіонату світу все ще приносить біль, і буде потрібно якийсь час, перш ніж це почуття пройде.
Хочу подякувати своїм партнерам по команді, а особливо тренера Роберто Мартінеса за проведений разом час».
Бельгія не вийшла з групи.
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