Павло Василенко

У вівторок, 11 серпня, відбулися матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Визначилися учасники четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. У деяких матчах відзначилися українські легіонери.

Братиславський Слован на своєму полі обіграв шведський М'єльбю з рахунком 2:0 і пройшов у наступний раунд турніру. Український нападник господарів Микола Кухаревич вийшов у стартовому складі та без замінений на 59-й хвилині матчу, але результативними діями не відзначився. Ще один українець Слована – півзахисник Данило Ігнатенко – залишився у запасі.

Нідерландський Неймеген здобув домашню драматичну перемогу над Олімпіакосом і крокує далі. Команда українського форварда Романа Яремчука, який не був заявлений на цей поєдинок, вилетіла у Лігу Європи.

Словенський Целє на своєму полі переміг вірменський клуб Арарат-Вірменія з рахунком 2:0 і за сумою двох зустрічей вийшов далі. На 85-й хвилині ексгравець київського Динамо Беньямін Вербич подвоїв перевагу словенської команди та вирішив долю протистояння.

Ліга чемпіонів, 3-й раунд кваліфікації

Матчі-відповіді

Кайрат (Казахстан) – Левськи (Болгарія) – 0:1

Гол: Рейналдо, 13.

Перший матч – 0:1

Сабах (Азербайджан) – Орхус (Данія) – 4:0

Голи: Симич, 59 (1:0). Совет, 67 (2:0). Мікельс, 78 (3:0). Северіна, 89 (4:0).

Перший матч – 1:2

Буде-Глімт (Норвегія) – Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія) – 3:2

Голи: Блумберг, 51 (1:0). Сміт, 61 (1:1). Хауге, 76 (2:1). Фусейні, 88 (2:2). Хельмерсен, 117 (3:2).

Перший матч – 3:3

Кауно Жальгіріс (Литва) – Динамо Загреб (Хорватія) – 1:2

Голи: Качавенда, 19 (0:1). Мішич, 30 (0:2). Дебелюх, 56 (1:2).

Перший матч – 0:5

Црвена Звезда (Сербія) – Хапоель Беэр-Шева (Ізраїль) – 0:2

Голи: Златанович, 61 (0:1). Іст, 79 (0:2).

Перший матч – 0:1

Слован (Словаччина) – М'єльбю (Швеція) – 2:0

Голи: Камара, 47 (2:0). Їраджанг, 78 (2:0).

Перший матч – 2:1

Неймеген (Нідерланди) – Олімпіакос (Греція) – 2:1

Голи: Ель-Каабі, 46 (0:1). Лінссен, 70 (1:1). Емре Мор, 95 (2:1).

Перший матч – 0:0

Целє (Словенія) – Арарат-Вірменія (Вірменія) – 2:0

Голи: Дукулі, 83 (0:1). Вербич, 85 (0:2).

Перший матч – 1:2

Штурм (Австрія) – Фенербахче (Туреччина) – 0:1

Гол: Таліска, 66 – з пенальті.

Перший матч – 0:2

Ліон (Франція) – Спарта Прага (Чехія) – 3:0

Голи: Нуама, 20 (1:0). Мейтленд-Найлз, 66 (2:0). Мортон, 72 (3:0).

Перший матч – 1:2

Пари четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Шлях чемпіонів

Левськи Софія (Болгарія) – АЕК Афіни (Греція)

Селтік (Шотландія) – ЛАСК (Австрія)

Динамо Загреб (Хорватія) – Вікінг (Норвегія)

Слован Братислава (Словаччина) – Целє (Словенія)

Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) – Сабах Баку (Азербайджан)

Шлях представників ліг

Фенербахче (Туреччина) – Ліон (Франція)

Неймеген (Нідерланди) – Буде-Глімт (Норвегія)

Перші матчі плей-оф заплановані на 18/19 серпня, матчі-відповіді – на 25/26 серпня.