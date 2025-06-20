Найбільший в історії ЧС-2026 розпочнеться за рік у трьох країнах світу. Вперше в турнірі зіграють 48 команд (у Qatar-2022 брали участь 32 команди). З опублікованих Sports24.kz новин відомо, що до фінальної стадії вже вийшли 13 учасників, 10 з яких пройшли процес кваліфікації, а 3 автоматично отримали путівки на турнір, оскільки є господарями ЧС.

Характеристика кваліфікацій в різних конфедераціях

У Південній Америці Аргентина, яка вже пробилася у фінальну стадію, додала ще кілька команд.

Місце у фіналі забронювала Бразилія з Еквадором:

Еквадор і Бразилія завершили свою зустріч нічиєю;

Результати зустрічі з Парагваєм дали бразильцям 1 очко;

Еквадорцям вдалося здобути очко під час гри з Перу.

Остаточний список завершать Колумбія, Парагвай, Уругвай. Ці учасники перебувають у «зоні виходу».

Південна Корея. Вони перемогли Кувейт та Ірак. Збірна цієї країни в 11 разів побореться за звання кращої на чемпіонаті світу.

Йорданія. Їй вдалося перемогти Оман і забезпечити собі перший хіт на турнірі в історії країни.

5 червня узбеки зіграли у нічию 0:0 в Абу-Дабі. Збірна Узбекистану стане третім представником на чемпіонаті світу.

Австралія. Випередила Саудівську Аравію, забивши суперникам 2 голи. Досить було не дати австралійцям обіграти себе з переможеним результатом. . Але спортсмени перевершили намічені цілі та отримали можливість вже вшосте взяти участь у ЧС.

В Азії на 17 липня намічено жеребкування серед учасників четвертого відбіркового етапу. Ті збірні, які опиняться на перших позиціях, поїдуть на світовий чемпіонат.

Хто ще потрапляє на чемпіонат

Процес відбору в Океанії наближається до завершення. Нова Зеландія завоювала місце на чемпіонаті світу з футболу, обійшовши Нову Каледонію. У Європі та Африці відбір триватиме. У зоні ЄС кваліфікації закінчаться 26 березня, а в Центральній і Північній Америці, а також в Африці - восени 25-го. Відомо, що буде дев'ять команд з Африки і 16 - з Європи.