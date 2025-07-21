Криптовалютна біржа WhiteBIT, офіційний криптопартнер національної збірної України з футболу, оголошує про старт ексклюзивного продажу квитків за криптовалюту на матч Україна – Франція у межах відбору до Чемпіонату світу 2026 року. З 22 по 24 липня 2025 року вболівальники зможуть першими придбати квитки на це змагання, сплативши їх виключно цифровими активами через криптопроцесинговий сервіс Whitepay, що входить до екосистеми WhiteBIT Group. Кваліфікаційний матч Україна – Франція відбудеться 5 вересня 2025 року на стадіоні «Тарчінський Арена» у польському Вроцлаві.

Збірна України з футболу розпочинає свій шлях у відборі на ЧС-2026 протистоянням проти одного з найсильніших суперників Європи — команди Франції. Через війну українська команда змушена проводити домашні матчі за межами країни, тому гру 5 вересня прийматиме стадіон у Польщі. Попри це, «‎синьо-жовті» можуть розраховувати на потужну підтримку діаспори та вболівальників з усієї Європи, які будуть присутні на важливому матчі кваліфікації.

Вже вкотре біржа WhiteBIT організовує ексклюзивний продаж квитків на матч національної збірної за криптовалюту, надаючи фанатам, які обирають криптовалюту, перевагу раннього доступу. Спеціальний пресейл лише для власників криптоактивів дає змогу забезпечити собі найкращі місця за кілька днів до старту загального продажу.

Продаж квитків на матч Україна – Франція за криптовалюту триватиме лише три дні — з 22 до 24 липня 2025 року. Цього разу придбати квитки можна одразу через двох офіційних квиткових операторів — шукайте білети за посиланням на M-ticket та Ticketsbox. Обидві платформи підтримуватимуть оплату в криптовалюті завдяки інтеграції криптопроцесингового сервісу Whitepay.

Whitepay (фінтех-рішення в екосистемі WhiteBIT) забезпечує швидку, надійну й безпечну обробку криптоплатежів, підтримуючи понад 200 різних криптовалют і державних валют. Завдяки Whitepay, купівля квитка стає дуже простим процесом, не потребуючи складних дій від користувачів. Сотні вболівальників вже переконалися у перевагах криптоплатежів.

Завдяки криптовалютному пресейлу фанати можуть гарантувати собі найкращі місця й долучитися до підтримки національної команди у надважливому матчі проти титулованого суперника. Не втрачайте шанс стати частиною футбольної історії України на шляху до світової першості!

WhiteBIT — найбільша за показниками трафіку на сайт європейська централізована криптобіржа родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 730+ торгових пар, 330+ активів та 9 національних валют. WhiteBIT є частиною групи компаній WhiteBIT Group, що обслуговує понад 30 мільйонів клієнтів по всьому світу. Компанія співпрацює з Visa, FACEIT, футбольними клубами «Барселона» і «Ювентус», Національною збірною командою України з футболу та lifecell. Мета WhiteBIT — масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.

Whitepay — SaaS-компанія, яка надає рішення для приймання криптовалютних платежів для бізнесу та благодійності: криптоеквайринг, POS-термінали, платіжні сторінки, криптобанки та віджети. Whitepay підтримує понад 140 цифрових активів, а за перекази, здійснені з акаунту WhiteBIT, не стягується комісія мережі.