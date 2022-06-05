Збірна України програла Вельсу і не зіграє на ЧС-2022, ключовою стала жахлива помилка арбітра

Ми грали не гірше суперника, але суддя зламав гру

У вирішальному матчі відбору на ЧС-2022 збірна України несправедливо поступилася Вельсу.

команда Олександра Петракова грав набагато краще опонента і створювала більше небезпечних моментів, але випадково забив Гарет Бейл - образливий рикошет від Ярмоленка.

Вирішальний момент матчу стався в кінці першого тайму: гравець збірної Уельсу відверто вдарив по ногах в своїй штрафний Ярмоленко, але арбітр Лаос вирішив, що цього не достатньо для пенальті. Ганьба.

У другому таймі Уельс закрився на своїх воротах, як аутсайдер УПЛ. Збірна України мала хороші моменти і в другому таймі, але не пощастило.

На жаль, ми не потрапляємо на чемпіонат світу. Ми грали гідно. Лаос, приїжджай в Україну, ми тебе зустрінемо.

Відбір на ЧС-2022

Вельс - Україна 1:0

Гол: Ярмоленко, 34 (автогол)

Вельс: Хеннессі, Робертс, Девіс, Родон, Ампаду, Вільямс (Норрінгтон-Девіс, 90), Ремзі, Аллен, Бейл (Вілсон, 83), Мур, Джеймс (Джонсон, 71).

Україна: Бущан, Караваєв, Матвієнко, Забарний, Міколенко, Ярмоленко, Циганков (Мудрік, 77), Степаненко (Сидорчук, 70), Малиновський (Шапаренко, 70), Зінченко, Яремчук (Довбік, 77).

Попередження: Аллен (2), Джеймс (3), Міколенко (32).