Збірна України програла Вельсу і не зіграє на ЧС-2022, ключовою стала жахлива помилка арбітра
У вирішальному матчі відбору на ЧС-2022 збірна України несправедливо поступилася Вельсу.
команда Олександра Петракова грав набагато краще опонента і створювала більше небезпечних моментів, але випадково забив Гарет Бейл - образливий рикошет від Ярмоленка.
Вирішальний момент матчу стався в кінці першого тайму: гравець збірної Уельсу відверто вдарив по ногах в своїй штрафний Ярмоленко, але арбітр Лаос вирішив, що цього не достатньо для пенальті. Ганьба.
У другому таймі Уельс закрився на своїх воротах, як аутсайдер УПЛ. Збірна України мала хороші моменти і в другому таймі, але не пощастило.
На жаль, ми не потрапляємо на чемпіонат світу. Ми грали гідно. Лаос, приїжджай в Україну, ми тебе зустрінемо.
Відбір на ЧС-2022
Вельс - Україна 1:0
Гол: Ярмоленко, 34 (автогол)
Вельс: Хеннессі, Робертс, Девіс, Родон, Ампаду, Вільямс (Норрінгтон-Девіс, 90), Ремзі, Аллен, Бейл (Вілсон, 83), Мур, Джеймс (Джонсон, 71).
Україна: Бущан, Караваєв, Матвієнко, Забарний, Міколенко, Ярмоленко, Циганков (Мудрік, 77), Степаненко (Сидорчук, 70), Малиновський (Шапаренко, 70), Зінченко, Яремчук (Довбік, 77).
Попередження: Аллен (2), Джеймс (3), Міколенко (32).
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