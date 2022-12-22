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Лапорта: «Перший рік Хаві в «Барселоні» перевершив всі очікування»
Клуб підтримав тренера
Президент «Барселони» Жоан Лапорта висловив слова підтримки через прес-службу клубу головному тренеру Хаві.
«Якщо ми збираємося вигравати трофеї, то найкраща підтримка, на яку ми можемо сподіватися, це Хаві і весь його персонал. Це люди, яким ми можемо довіряти і які знають, що таке « Барселона ». Проект Хаві по-справжньому почався тільки в цьому році, коли ми змогли поговорити про те, які футболісти йому були потрібні. Але я знаю, що він також дуже вірить в нашу академію, де у нас є багатообіцяючі гравці.
Його перший рік перевершив всі очікування. Він грав за « Барсу » і ідеально знає це місце. З ним приємно розмовляти і оцінювати ситуацію в перспективі. Він знає, як повинна грати ця команда, і знає, як вести себе з гравцями. Для мене велика честь, що він тренує нашу команду».
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