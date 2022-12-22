Лапорта: «Перший рік Хаві в «Барселоні» перевершив всі очікування»

Президент «Барселони» Жоан Лапорта висловив слова підтримки через прес-службу клубу головному тренеру Хаві.

Його перший рік перевершив всі очікування. Він грав за « Барсу » і ідеально знає це місце. З ним приємно розмовляти і оцінювати ситуацію в перспективі. Він знає, як повинна грати ця команда, і знає, як вести себе з гравцями. Для мене велика честь, що він тренує нашу команду».