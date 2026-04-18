Сергій Разумовський

У 33-му турі італійської Серії А Лаціо на виїзді несподівано переграв Наполі та ускладнив боротьбу неаполітанців за найвищі позиції в турнірній таблиці. Римська команда здобула перемогу з рахунком 2:0, а головним героєм зустрічі став Маттео Канчелльєрі, який не лише відкрив рахунок уже на старті поєдинку, а й записав на свій рахунок результативну передачу.

Лаціо дуже вдало увійшов у гру і вже на 6-й хвилині повів у рахунку. Господарі намагалися повернутися у матч, однак до перерви не зуміли створити реальні шанси. Більш того Дзакканьї ще й не реалізував пенальті у ворота неаполітанців.

У другому таймі римляни остаточно закріпили свою перевагу. На 57-й хвилині Башич подвоїв рахунок, а гольову передачу у цьому епізоді оформив усе той же Канчелльєрі, який провів дійсно визначальний матч для своєї команди. Після другого пропущеного м’яча Наполі так і не зміг повернути інтригу, тож фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу гостей з рахунком 2:0.

Після цієї поразки Наполі залишився з 66 очками і втратив важливу можливість зміцнити свої позиції у верхній частині турнірної таблиці. Натомість Лаціо завдяки успішному виїзному матчу набрав 47 балів і піднявся на дев’яте місце.

Цей результат також впливає на чемпіонську гонку в Серії А. За певного розвитку подій доля Скудетто може визначитися вже у наступному турі. Важливо, що Наполі та Мілан, який має 63 очки і ще один матч у запасі, мають перевагу над Інтером за особистими зустрічами. Саме тому навіть потенційна перевага нерадзуррі у 12 очок за чотири тури до завершення сезону формально ще не гарантує їм титул.

Втім, команда Крістіана Ківу все одно може достроково оформити чемпіонство вже найближчим часом. Для цього нерадзуррі потрібно набрати більше очок, ніж Наполі в одному матчі та Мілан у двох поєдинках, враховуючи гру в запасі у россонері. Якщо саме так складуться результати наступного туру, боротьба за Скудетто завершиться достроково.

Серія А, 33-й тур

Наполі – Лаціо 0:2

Голи: Канчелльєрі, 6, Башич, 57

Наполі: Мілінкович-Савич, Беукема, Буонджорно, Олівера, Політано (Мадзоккі 72), Лоботка (Джоване 63), Ангісса (Аліссон 46), Спінаццола (Гутьєррес 63), Де Брюйне (Елмас 46), МакТоміней, Хойлунд

Лаціо: Мотта, Лаццарі (Хюсай 82), Хіла (Провстгор 61), Романьолі, Тавареш, Катальді (Патрік 61), Тейлор, Башич (Деле-Баширу 71), Канчелльєрі, Нослін, Дзакканьї (Діа 61)

Попередження: Лоботка 29 – Катальді 33, Тейлор 60, Діа 90+1