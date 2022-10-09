«Лечче» зумів відігратися в меншості, проте Дібала приніс перемогу «Ромі»

Столичний клуб наблизився до четвірки лідерів

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У дев'ятому турі італійської Серії А «Рома» в рідних стінах обіграла «Лечче».

У самому дебюті гри рахунок відкрив Смоллінг. А вже в середині першого тайму Юлманд залишив свою команду в меншості.

Проте, Еспето ще до перерви зрівняв рахунок. Щоправда, на початку другого тайму Дібала реалізував пенальті та приніс «вовкам» перемогу.

«Рома» набрала 19 очок і впритул наблизилася до «Мілану» та «Удінезе». В «Аталанти» Руслана Маліновського 21 пункт, у «Наполі» – 23.

Серія А, 9 тур

«Рома» – «Лечче» 2:1

Голи: Смоллінг, 6, Дібала, 48 (пен.) – Еспето, 39

«Рома»: Руї Патрісіу, Смоллінг, Манчіні (Кумбула, 88), Рожер, Вінья (Спінаццола, 46), Крістанте, Пеллегріні, Дзаньоло (Абрахам, 46), Залевськи, Дібала (Матіч, 50), Белотті (Шомуродов, 77).

«Лечче»: Фальконе, Жандре, Умтіті, Баскіротто, Пеццелла, Юлманд, Аскільдсен (Хельгасон, 71), Гонсалес (Блен, 46), Банда (Коломбо, 81), Сісей (Уден, 90), Еспето (Ді Франческо, 71).

Попередження: Рожер, Манчіні – Умтіті, Ді Франческо

Вилучення: Юлманд