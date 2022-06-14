Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
15:30
Золото Юкона
15:40
TOTAL COMBAT

Легенда «Ман Сіті» очолив «Бернлі»

Компані в минулому сезоні був тренером Богдана Михайличенко в «Андерлехті»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
14:58
Легенда «Ман Сіті» очолив «Бернлі»

«Бернлі» на офіційному сайті оголосив про призначення Венсана Компані на посаду головного тренера.

На поточний момент відомо, що Компані підписав контракт до кінця сезону 2024/25 рр.

Бельгієць буде заробляти в «Бернлі» 2,9 млн євро в рік, що зробить його найбільш високооплачуваним тренером в чемпіоншипі.

У минулому сезоні Компані тренував «Андерлехт», де грає українець Богдан Михайличенко.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Бернлі Венсан Компані

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Лідс» в останній момент вирвав перемогу в боротьбі за виживання. «Бернлі» покинув АПЛ
«Лідс» в останній момент вирвав перемогу в боротьбі за виживання. «Бернлі» покинув АПЛ
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22 травня 20:05
«Бернлі» втратив перемогу над «Астон Віллою» і вже не наздожене «Евертон» Миколенка
«Бернлі» втратив перемогу над «Астон Віллою» і вже не наздожене «Евертон» Миколенка
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
19 травня 23:59

Новини: Футбол

Легенда «Ман Сіті» очолив «Бернлі»
Легенда «Ман Сіті» очолив «Бернлі»
Англійська Прем'єр-ліга
14:58
Влітку «Евертон» може отримати нового власника
Влітку «Евертон» може отримати нового власника
Англійська Прем'єр-ліга
14:45
Журналіст підтвердив зацікавленість «Тоттенгему»в Забарном
Журналіст підтвердив зацікавленість «Тоттенгему»в Забарном
Українська Прем'єр-ліга
13:57
Срна: «Не знаю, наскільки іноземці сьогодні готові грати за «Шахтар». Я не впевнений, що вони приїдуть»
Срна: «Не знаю, наскільки іноземці сьогодні готові грати за «Шахтар». Я не впевнений, що вони приїдуть»
Українська Прем'єр-ліга
13:06
Відомо, в якій формі зіграє Україна проти Ірландії
Відомо, в якій формі зіграє Україна проти Ірландії
Ліга націй UEFA
12:43
Заявка України на Ірландію. Без Яремчука та Піхальонка
Заявка України на Ірландію. Без Яремчука та Піхальонка
11:57
Російські окупанти завдали великих пошкоджень стадіону «Маріуполя». фото
Російські окупанти завдали великих пошкоджень стадіону «Маріуполя». фото
Українська Прем'єр-ліга
11:45
Перемовини по трансферу Соломона в «Фулхем» просунулися
Перемовини по трансферу Соломона в «Фулхем» просунулися
Українська Прем'єр-ліга
10:59
Вітіньо не хоче повертатися в київське «Динамо»
Вітіньо не хоче повертатися в київське «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
10:22
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
12:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини