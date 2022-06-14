Легенда «Ман Сіті» очолив «Бернлі»

Компані в минулому сезоні був тренером Богдана Михайличенко в «Андерлехті»

«Бернлі» на офіційному сайті оголосив про призначення Венсана Компані на посаду головного тренера.



На поточний момент відомо, що Компані підписав контракт до кінця сезону 2024/25 рр.

Бельгієць буде заробляти в «Бернлі» 2,9 млн євро в рік, що зробить його найбільш високооплачуваним тренером в чемпіоншипі.

У минулому сезоні Компані тренував «Андерлехт», де грає українець Богдан Михайличенко.