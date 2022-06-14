«Лідс» в останній момент вирвав перемогу в боротьбі за виживання. «Бернлі» покинув АПЛ
Легенда «Ман Сіті» очолив «Бернлі»
Компані в минулому сезоні був тренером Богдана Михайличенко в «Андерлехті»
«Бернлі» на офіційному сайті оголосив про призначення Венсана Компані на посаду головного тренера.
На поточний момент відомо, що Компані підписав контракт до кінця сезону 2024/25 рр.
Бельгієць буде заробляти в «Бернлі» 2,9 млн євро в рік, що зробить його найбільш високооплачуваним тренером в чемпіоншипі.
У минулому сезоні Компані тренував «Андерлехт», де грає українець Богдан Михайличенко.
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