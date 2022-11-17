Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:00
Змішані єдиноборства. Combate Global
11:55
Гандбол. Бундесліга 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запоріжжя)

Легенда «Манчестер Юнайтед» закликав босів клубу розірвати контракт з Роналду

Екс-захисник «червоних дияволів» розкритикував поведінку зіркового португальця
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
17 листопада 22:12
Легенда «Манчестер Юнайтед» закликав босів клубу розірвати контракт з Роналду
Гаррі Невілл / Фото - football365
Легендарний екс-захисник «Манчестер Юнайтед» Гаррі Невілл в інтерв'ю Sky Sports поділився думками про майбутнє португальської зірки Кріштіану Роналду в манкуніанском клубі.

«Не думаю, що Роналду ще хоче грати за «Манчестер Юнайтед», інакше він не робив би це інтерв'ю. Він знав, які будуть заголовки і знав, що це буде означати кінець його кар'єри в клубі. Мені цікаво, що робить керівництво МЮ. Вони повинні розірвати контракт з Роналду, інакше буде створений прецедент, після якого кожен гравець зможе критикувати клуб в майбутньому».


«Я, разом з великою кількістю фанатів МЮ, погоджуюся з деякою частиною сказаного Кріштіану. Але реальність в тому, що якщо ти працівник компанії і говориш такі речі, то ти повинен бути звільнений. Це те, що повинно зробити МЮ в найближчі кілька днів».


Нагадаємо, в інтерв'ю The Sun Роналду жорстко проїхався по Уейну Руні та Невіллу.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед Гарі Невілл

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:30
У МЮ відмовилися розривати контракт з Роналду прямо зараз
У МЮ відмовилися розривати контракт з Роналду прямо зараз
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
18 листопада 20:17
У МЮ готові заборонити Роналду повертатися до клубу після чемпіонату світу
У МЮ готові заборонити Роналду повертатися до клубу після чемпіонату світу
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
18 листопада 17:24
МЮ почав вживати заходів у відповідь на інтерв'ю Роналду. Конкретики не буде, поки процес не буде завершений
МЮ почав вживати заходів у відповідь на інтерв'ю Роналду. Конкретики не буде, поки процес не буде завершений
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
18 листопада 16:21
Роналду зізнався, що може завершити кар'єру вже в 2022-му році за однієї умови
Роналду зізнався, що може завершити кар'єру вже в 2022-му році за однієї умови
Футбол Чемпіонат світу з футболу
18 листопада 13:23
18-річний вінгер МЮ визнаний найкращим гравцем місяця в клубі
18-річний вінгер МЮ визнаний найкращим гравцем місяця в клубі
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
18 листопада 11:50

Новини: Футбол

Цирк. Сайт УПЛ включив Амаша до складу на «Шахтар», прес-служба «Дніпра-1» – ні. Напередодні він готувався до матчу збірної
Цирк. Сайт УПЛ включив Амаша до складу на «Шахтар», прес-служба «Дніпра-1» – ні. Напередодні він готувався до матчу збірної
Українська Прем'єр-ліга
13:01
Екс-голкіпер «Десни»: «Потрібно бути під чимось, щоб сказати, що Мілевський – росіянин»
Екс-голкіпер «Десни»: «Потрібно бути під чимось, щоб сказати, що Мілевський – росіянин»
Українські легіонери
12:33
Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Українська Прем'єр-ліга
12:08
Іспанський гранд близький до підписання захисника «Шахтаря»
Іспанський гранд близький до підписання захисника «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
11:53
Тренер іншого учасника ЧС заявив, що було б несправедливо, якби Мессі не виграв турнір
Тренер іншого учасника ЧС заявив, що було б несправедливо, якби Мессі не виграв турнір
Чемпіонат світу з футболу
11:29
Рябоконь: «Швидко згадав, як розбирати, збирати, прицілюватися, стріляти з автомата»
Рябоконь: «Швидко згадав, як розбирати, збирати, прицілюватися, стріляти з автомата»
Українська Прем'єр-ліга
11:12
Відхід легендарного гравця змусив «Барселону» задуматися про Гвардіола
Відхід легендарного гравця змусив «Барселону» задуматися про Гвардіола
Прімера
10:46
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Чемпіонат світу з футболу
10:30
Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли
Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли
Ліга 1
10:15
Всі новини

Популярні новини

Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Бокс Професійний бокс
17 листопада 13:40
3
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Футбол Українські легіонери
18 листопада 13:05
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Бокс Професійний бокс
15 листопада 11:59
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Бокс Професійний бокс
14 листопада 07:15
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Бокс Професійний бокс
17 листопада 07:50
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
Бокс Професійний бокс
15 листопада 15:31
Всі новини