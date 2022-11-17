Роналду: «Вірю, що ЧС в Катері буде найкращим в історії»
Легенда «Манчестер Юнайтед» закликав босів клубу розірвати контракт з Роналду
Екс-захисник «червоних дияволів» розкритикував поведінку зіркового португальця
17 листопада 22:12
Гаррі Невілл / Фото - football365Легендарний екс-захисник «Манчестер Юнайтед» Гаррі Невілл в інтерв'ю Sky Sports поділився думками про майбутнє португальської зірки Кріштіану Роналду в манкуніанском клубі.
«Не думаю, що Роналду ще хоче грати за «Манчестер Юнайтед», інакше він не робив би це інтерв'ю. Він знав, які будуть заголовки і знав, що це буде означати кінець його кар'єри в клубі. Мені цікаво, що робить керівництво МЮ. Вони повинні розірвати контракт з Роналду, інакше буде створений прецедент, після якого кожен гравець зможе критикувати клуб в майбутньому».
«Я, разом з великою кількістю фанатів МЮ, погоджуюся з деякою частиною сказаного Кріштіану. Але реальність в тому, що якщо ти працівник компанії і говориш такі речі, то ти повинен бути звільнений. Це те, що повинно зробити МЮ в найближчі кілька днів».
Нагадаємо, в інтерв'ю The Sun Роналду жорстко проїхався по Уейну Руні та Невіллу.
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