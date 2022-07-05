Луческу: «Тільки молоді хочуть, щоб я зазнав невдачі»
Легенда «Шахтаря»: «Попрацював би в «Динамо» з Луческу, якби запросили»
Шевчук поважає нинішнього тренера киян
Спортивний директор «Вереса» В'ячеслав Шевчук в шоу «Чистий Подкаст» висловився про Мірче Луческу.
- Тебе помітили на одній з тренувань поруч з Мірчею Луческу. Почали поширюватися чутки, що Шевчук заходить в тренерський штаб Мірчі Луческу. У цьому є хоч яка основа?
– Ми про це не спілкувалися. Будь запрошення в штаб Луческу, то це стало б великим кроком для мого розвитку.
– Ти погодився б, незважаючи на те, що ти легенда «Шахтаря»?
– Будь запрошення, я б попрацював з нім.
Раніше Луческу заявив, що росія не хоче війни з Україною.