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Легенда «Шахтаря»: «Попрацював би в «Динамо» з Луческу, якби запросили»

Шевчук поважає нинішнього тренера киян
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:18
Легенда «Шахтаря»: «Попрацював би в «Динамо» з Луческу, якби запросили»

Спортивний директор «Вереса» В'ячеслав Шевчук в шоу «Чистий Подкаст» висловився про Мірче Луческу.

- Тебе помітили на одній з тренувань поруч з Мірчею Луческу. Почали поширюватися чутки, що Шевчук заходить в тренерський штаб Мірчі Луческу. У цьому є хоч яка основа?

– Ми про це не спілкувалися. Будь запрошення в штаб Луческу, то це стало б великим кроком для мого розвитку.

– Ти погодився б, незважаючи на те, що ти легенда «Шахтаря»?

– Будь запрошення, я б попрацював з нім.


Раніше Луческу заявив, що росія не хоче війни з Україною.

Петро Приходько
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Мірча Луческу В'ячеслав Шевчук

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