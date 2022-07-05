Легенда «Шахтаря»: «Попрацював би в «Динамо» з Луческу, якби запросили»

Спортивний директор «Вереса» В'ячеслав Шевчук в шоу «Чистий Подкаст» висловився про Мірче Луческу.

– Ми про це не спілкувалися. Будь запрошення в штаб Луческу, то це стало б великим кроком для мого розвитку.

– Ти погодився б, незважаючи на те, що ти легенда «Шахтаря»?

– Будь запрошення, я б попрацював з нім.