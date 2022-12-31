Легенда збірної Англії: «Цей пенальті буде завдавати Кейну болю все життя»

Екс-нападник збірної Англії Алан Ширер висловився в своєму Twitter про незабитий пенальті Гаррі Кейном в 1/4 фіналу ЧС-2022 проти Франції (1:2).

Цей пенальті буде заподіювати Гаррі біль все життя.

Але він зробить це знову, буде вимагати м'яч, тому що це саме те, що роблять нападники