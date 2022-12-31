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Легенда збірної Англії: «Цей пенальті буде завдавати Кейну болю все життя»

Форвард не забив, а його команда вилетіла з чемпіонату світу
Футбол Чемпіонат світу з футболу
31 грудня 2022р. 13:18
Легенда збірної Англії: «Цей пенальті буде завдавати Кейну болю все життя»

Екс-нападник збірної Англії Алан Ширер висловився в своєму Twitter про незабитий пенальті Гаррі Кейном в 1/4 фіналу ЧС-2022 проти Франції (1:2).

Нападники— це не просто голи. Це також промахи.

Цей пенальті буде заподіювати Гаррі біль все життя.

Але він зробить це знову, буде вимагати м'яч, тому що це саме те, що роблять нападники


Огляд жалюгідного для англійців матчу з Францією на ЧС-2022.

Петро Приходько
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Теги

Харрі Кейн збірна Англії (футбол)

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